Tragedia immane, auto si schianta contro un muro, muoiono tre ragazzini, gravissimo un quarto, ritornavano a casa dopo una serata ad un pub

La notizia si è diffusa in un attimo. Un gravissimo incidente stradale ha provocato la morte di tre amici, il quarto è in gravissime condizioni.

I quattro amici viaggiavo in un’auto di uno dei ragazzi che per cause in via di accertamento, si è schiantata contro un muro.

Lo schianto terribile ha provocato la morte di tre ragazzi rispettivamente di 19,20 e 21 anni . Il quarto amico, anche lui giovanissimo, è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale.

I ragazzi erano di ritorno da un pub, forse per l’alta velocità, il conducente dell’auto ha perso il controllo della stessa.

L’incidente è avvenuto alle tre di notte a Guanzate in provincia di Como.

I tre ragazzi morti erano Alfonso Tolone, 19enne di Fino Mornasco, Michele Duchino, 20enne di Guanzate e Alexander Solovyev, 21 anni anche lui residente nello stesso paese.