Puglia, perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, muore 51enne, il suo corpo estratto dalle lamiere

Un uomo di 51 anni è morto ieri pomeriggio in seguito ad un incidente stradale avvenuto in Puglia. L’uomo stava conducendo la sua auto, una Citroen Picasso, quando per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo terminando la sua corsa fuori strada.

L’impatto è stato violentissimo. Per estrarre il corpo del 51 enne, si chiamava Palmiro Zaccaria, sono intervenuti i vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto sulla strada tra Torre Santa Susanna e Oria in provincia di Brindisi.