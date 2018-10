Un uomo non si è accorto che la strada finiva e che c’era il mare ed è finito con l’auto e in compagnia della moglie in acqua.

I due sono stati subito soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale. L’incidente è avvenuto nel porto di Monopoli. L’uomo, forse distratto, non si è accorto che la strada era finita ed ha terminato la sua corsa nelle acque, per fortuna basse.

Per recuperare l’auto è dovuta intervenire la gru.