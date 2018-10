Statale 16 nel barese, scontro tra auto e furgone, muore notissimo pediatra, ferita gravemente altra persona

Un uomo è morto in seguito ad un incidente stradale verificatosi nella mattina di oggi sulla statale 16. L’uomo si chiamava Carlo Potito ed aveva 80 anni, originario di Polignano ed era un noto pediatra.

L’uomo era a bordo della sua auto che per cause il via di accertamento, si è scontrata con un furgone nei pressi dell’uscita per Polignano.

Un’altra persona è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove è ora ricoverata in gravissime condizioni.

La statale 16 è stata chiusa al traffico.