Incidente stradale all’alba sull’ex ss98 tra Modugno e Bitonto, Lancia Y sbanda e esce fuoristrada, due 20enni morti sul colpo, gravissimi altri due ragazzi

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto alle prime luci dell’alba sull’ex ss98 tra Bitonto e Modugno. Il conducente di una Lancia Y, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che ha terminato la sua corsa contro il cancello di un’azienda.

L’urto è stato violentissimo. Uno dei passeggeri dell’auto, per l’impatto, è morto sul colpo. Il conducente dell’auto ha perso la vita durante il trasporto in ospedale.

Gli altri due passeggeri, sempre ragazzi di poco più di 20 anni, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Policlinico di Bari.

Per estrarre i corpi dei giovani se è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Diverse sono l’ambulanze che sono arrivate sul posto.