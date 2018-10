Un incidente incredibile è avvenuto oggi in Germania. Un aereo da turisimo, un Cessna, per motivi in via di accertamento, forse per un guasto al motore ha travolto alcuni pedoni nelle vicinanze di una pista di atterraggio nella città di Fulda nella regione dell’Assia.

L’incidente ha provocato la morte di tre persone, due adulti e un bambino. Un incidente che ha suscitato non poche polemiche quello successo a Fulda.

Sull’evento funesto sta ora indagando la polizia locale.