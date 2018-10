Porta la moglie in uno dei ristoranti più chic per festeggiare compleanno, ma non li fanno entrare perché lei indossa scarpe solo da 340 euro

Una storia paradossale quella che è successa a uno dei ristoranti più chic di tutta la Spagna. I proprietari dell’Olivia’s La Cala di Marbella non hanno fatto entrare una coppia di coniugi inglesi perché la donna indossava scarpe che avevano un costo solo di 340 euro.

Il ristorante è molto rinomato in Gran Bretagna perché è la location di un seguitissimo reality show. L’uomo aveva prenotato sei mesi prima il tavolo a due.

Ma i gestori del ristorante qualche giorno prima della serata hanno chiesto alla coppia quale fosse il loro abbigliamento previsto.

L’uomo ha inviato subito le foto delle lussuose scarpe della moglie. La risposta è stata immediata: «Sfortunatamente le scarpe nella sua fotografia, secondo la politica del dress code di Olivia’s sarebbero classificate come scarpe da ginnastica. A causa di questo, purtroppo non possiamo permetterle di prenotare la cena”.

Elliott Wright, titolare del famoso ristorante ha spiegato i motivi del no: “Questa situazione è molto semplice: le sue calzature non rispettavano il nostro rigoroso dress code del ristorante. E’ irrilevante quanto costino le sue scarpe. Parliamo sempre in anticipo con i clienti via e-mail sul dress code, quindi non deludiamo nessuno all’arrivo. Nel caso di quest’uomo in realtà abbiamo fatto un’eccezione e abbiamo lasciato che la sua prenotazione fosse valida. Continueremo con la nostra rigorosa politica in materia di dress code e continueremo a garantire che i nostri meravigliosi clienti continuino ad avere un’esperienza eccezionale qui a Olivia’s tra cibo, bevande e intrattenimento».