Tenta di baciare la ragazza ma viene respinto, per vendetta le strappa il labbro a morsi

I giudici della Carolina del Sud hanno condannato a 12 anni di carcere un ragazzo di 23 anni, Seth Aaron Fleury, che aveva strappato a morsi il labbro della ragazza.

L’episodio risale a un anno fa. L’ex fidanzata si era rifiutata di baciarlo e lui per vendetta le aveva strappato a morsi il labbro.

Subito dopo l’aggressione, la ragazza fu operata con estrema urgenza, ma i medici non riuscirono ad riattaccarle il labbro.

La ragazza ha delle cicatrici profonde e permanenti e non può muovere la bocca autonomamente.

I giudici hanno così commentato il caso: «Tutto questo dimostra come queste situazioni possano verificarsi in modo improvviso e veloce. Questa sentenza deve essere da esempio per tutti: la violenza di genere non può essere tollerata».