L’ex bellissima miss Padania dalla passerella alla sbarra, al processo per furto e ricettazione

Un donna bellissima Benedetta Mironici di 35 anni che ha vinto tantissimi concorsi di bellezza da Dea italiana nel 2006 a Miss Padania nel 2008.

Il suo fisico statuario non può passare inosservato. Bionda con gli occhi azzurri, alta e fisico scolpito le hanno consentito di vincere tutto il possibile.

Però Benedetta in questo periodo è finita agli “onori” della cronaca per essere stata imputata in un processo penale per il reato di furto e ricettazione.

I fatti risalgono al 4 luglio scorso quando la bellissima donna in compagnia di Federico Marini e una terza persona ha cercato di rubare gli attrezzi contenuti in un furgoncino.

I tre nel tentativo di scasso hanno fatto troppo rumore tanto da far svegliare alcuni condomini che hanno subito informato sul tentativo di furto le forze dell’ordine che sono arrivate sul posto dopo qualche minuto.

Nei giorni scorsi c’è stata la prima udienza e l’avvocato della donna ha chiesto il rinvio dell’udienza.