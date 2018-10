Nella tarda serata di ieri in via Caldarola a Bari si è verificato un terribile incidente nel quale è stato coinvolto il cantante Tommy Parisi.

La sua Porsche si è scontrata con un’altra auto. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare sembra che il mezzo di Parisi sia stato colpito dall’altra auto.

Il cantante è stato trasportato in codice rosso al più vicino ospedale. Le condizioni di Tommy Parisi in queste ore sono nettamente migliorare, non è in condizioni preoccupanti.