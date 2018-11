Dramma infinito, scivola per le scale con il figlio tra le braccia, il bimbo di due mesi batte violentemente la testa e muore

Un dramma infinito quello capitato ieri a un maresciallo della guardia di Finanza. L’uomo aveva fra le braccia il figlio di due mesi quando, per cause in via di accertamento, è scivolato per le scale.

L’uomo ha cercato in tutti i modi di proteggere il figlio che però ha battuto violentemente il capo contro lo stipite di una porta.

Le condizioni del piccolo sono apparse subito disperate. Il bimbo è stato soccorso e intubato e trasportato all’ospedale di Treviso.

I medici, viste le condizioni in continuo peggioramento del piccolo, hanno deciso di trasferirlo in elicottero all’ospedale di Padova dove è morto subito dopo l’arrivo.