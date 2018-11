Modella respinta all’ingresso del Louvre per una scollatura da capogiro, la risposta “Picasso mi avrebbe apprezzata”

Una modella bellissima australiana, Newsha Syeh, dal fisico statuario è stata fermata dalle guardie del Louvre, museo più famoso e visitato del mondo, perché indossava un abito troppo scollato.

La modella ha voluto raccontare tutto ciò che era successo in un post che in poche ore è diventato virale su Instagram.

La donna ha postato la sua foto su Instagram nella quale mostrava il suo vestito scollato e commentato con la seguente scritta “Picasso avrebbe apprezzato il mio outfit”

La ragazza ha raccontato di essere stata fermata all’ingresso del museo da una guardia che la invitata ad andarsene perché indossava un vestito troppo osè.

La modella ha commentato dicendo che non pensava che al museo più visitato al mondo esistessero queste arcaiche regole.

La donna ha anche detto che se avrebbe capito il comportamento della guardia se stava per entrare in una chiesa ma non in un museo che ospita tantissime statue di donne nude.