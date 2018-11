Lutto nel mondo del calcio in Puglia, muore a soli 19 anni Fabiano Colucci giocatore del Martina Calcio

E’ morto un calciatore di soli 19 anni a renderlo noto è stato un comunicato stampa del Martina Calcio squadra dove militava. Ancora ignote le cause del decesso.

Di seguito il comunicato della squadra tarantina:

Con profondo rammarico l’Asd Martina Calcio 1947 partecipa all’immenso dolore della famiglia nel ricordo 2di Fabiano Colucci.

Il nostro under classe ’99 è venuto a mancare.Non ci sono parole per dare seguito ad una notizia così sconvolgente che ha colpito tutta la società, dirigenza, squadra, settore tecnico e giovanile con grande tristezza. In segno di cordoglio la partita odierna “Audace Barletta – Martina Calcio” non verrà disputata”.