Simon cane–eroe salva dalla morte sicura tre bambini, allontanando  un serpente velenosissimo

Un cane ha intuito il pericolo ed è subito corso in difesa dei suoi padroncini, tre bambini di uno, cinque e otto anni.

Il cane si chiama Simon è intervenuto in difesa dei tre bambini allontanando un serpente velenosissimo. Il rettile era pronto a mordere uno dei tre bimbi quando è intervenuto il cane che è riuscito a salvare la vita al piccolo.

Il rettile però ha morso il cane e da quel momento è iniziata un’odissea. La madre dei tre bambini si è accorta di tutto ed ha capito che il cane stava morendo per il morso del serpente.

Ha cercato disperatamente di trovare l’antidoto per salvare il suo amico a quattro zampe ma in tutta l’Argentina non si riusciva a trovarlo.

La donna non si è persa d’animo è chiesto aiuto attraverso i social. L’antidoto così è arrivato in tempo per salvare il cane-eroe dalla sicura morte.