Lo stress più grande per una donna è suo marito

Le donne sposate sono più stressate delle donne single. Hanno un enorme fardello da portare avanti ogni giorno: lavoro, maternità e matrimonio.

E le mogli stressate hanno maggiori probabilità di soffrire di mal di testa, stanchezza e rabbia.

Anche la paternità è molto travolgente, ma sorprendentemente i mariti danno un maggiore contributo allo stress in famiglia e, in particolare, alle proprie moglie, rispetto ai bambini. Secondo uno studio , il 46% delle mogli afferma che i bambini generano meno pressione dei loro mariti e che ciò non è correlato a infedeltà o violenza di qualche tipo.

Oggi vogliamo condividere con voi le informazioni di quello studio, che parla di come i mariti influenzano le loro mogli, in modo da portare conseguenze negative come lo stress nelle relazioni.

La verità è che gli uomini si comportano come bambini fino a quando non hanno circa 43 anni. Ciò si esprime non solo nel suo atteggiamento frivolo nei confronti di alcuni problemi e nel suo comportamento, ma anche nella sua interazione con i bambini. “Un bambino di 7 anni continuerà a esserlo, ma una persona di 35 anni che si comporta come un bambino di quell’età è molto stressante, perché dovrebbe sapere meglio di un bambino quello che fa”, ha detto uno dei partecipanti allo studio.

Molto spesso i genitori si divertono con i loro figli . Di conseguenza, sono percepiti come amici, compagni di vacanza e complici nelle idee divertenti che consentono tutto . Le madri sono più preoccupate per le questioni relative all’educazione, alla disciplina, alla salute e allo sviluppo educativo di un bambino.

Seguono più la routine quotidiana dei piccoli, danno loro istruzioni e proibiscono molti disordini. Questo li fa sembrare “il cattivo nella storia” , che influenza la relazione con i loro figli e può portare a conflitti tra genitori. È meglio attenersi all’unità.

Se un genitore proibisce qualcosa al bambino, il secondo genitore deve sostenere tale decisione. È necessario agire insieme e concordare divieti, permessi e punizioni. È anche importante condividere equamente la responsabilità della cura quotidiana dei bambini.

Un bambino non può unirsi a una squadra di nuoto, scegliere le vitamine da prendere e fissare un appuntamento con un medico da solo, ma mamma e papà possono farlo.

E qui è dove un marito può aiutare e alleviare il peso di sua moglie. Quindi, le madri possono smettere di concentrarsi sugli errori dei figli, smettere di controllare tutto e, a volte, partecipare ai loro giochi con i loro mariti. Uno studio ha rilevato che una su 5 madri afferma di non avere abbastanza aiuto dai loro coniugi nelle faccende domestiche, e questo causa un sacco di stress quotidiano.

Le mogli passano molto tempo a fare i compiti mentre i mariti si rilassano. E i compiti delle donne includono non solo cucinare e pulire, ma anche pagare le bollette, andare al supermercato e pianificare il budget. Queste attività sono molto importanti per la struttura e il supporto della famiglia, ma possono essere molto opprimenti per una singola persona. Questo non è il lavoro più facile e più divertente. Fare lavori di casa genera più stress in entrambi i sessi rispetto al lavoro d’ufficio, perché almeno si sentono più apprezzati. Se una moglie si prende cura della casa da sola, il suo carico aumenterà sempre di più fino a diventare davvero insopportabile.