Cade lo smartphone nella vasca da bagno mentre sta facendo il bagno, 14enne muore folgorata

Una 14enne è morta folgorata in seguito allo scossa elettrica provocata dal suo smartphone che era in carica.

La 14enne si stava facendo il bagno quando, per cause in via di accertamento, lo smartphone è scivolato in acqua. Per l’adolescente non c’è stato scampo, è morta sul colpo.

Il gravissimo incidente è avvenuto a Cheboksary una città della Russia orientale.

A soccorrere per primi la ragazza sono stati i suoi genitori che non hanno potuto nemmeno toccarla. I soccorsi sono arrivati subito ma per la piccola Yulia non c’è stato nulla da fare.

In Russia non è la prima volta che accade un incidente del genere. In questi ultimi mesi sono due le ragazze morte per lo stesso incidente che è costato la vita alla piccola Yulia.

Anche in Italia a Crotone un ragazzo nel 2017 morì per lo stesso motivo.