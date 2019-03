Nonna di 82 anni ha rapporti 3 volte a settimana solo con giovani, è sempre stata single

È una donna bellissima nonostante i suoi 82 anni, è una nonna che adora i suoi nipoti ma è anche una cougar cioè una persona che ama intrattenersi a livello intimo con uomini molto più giovani di lei.

La donna, Hattie Retroage, di New York, ha confessato a Femail di usare le app per trovare uomini e di avere rapporti almeno 3 volte a settimana.

Capito? La donna ama passare notti di passioni con uomini che hanno anche 30 anni meno di lei. Ma loro vogliono stare con lei? A quanto pare sì.

Secondo quanto ha confessato, nessun uomo giovane l’avrebbe mai rifiutata. In effetti è una bella donna ma ha comunque un bel po’ di anni… Hattie ha 2 figli e 3 nipoti, da quando ha divorziato, 35 anni fa, è sempre stata single. Ma gli uomini li paga? “Una cougar non paga mai i suoi uomini” ha detto candidamente.

La nonna, che ha iniziato la sua carriera come ballerina, ora fa la scrittrice. Si è formata alla scuola di arte di New York poi, quando ha incontrato il suo ex marito, hanno aperto insieme una scuola di danza. P

oi il loro amore è finito e lei è rimasta single: tra marito e moglie erano sorti problemi finanziari e lei ha deciso di non voler più aver nulla a che fare con lui. Inizia a frequentare altri uomini ma non la soddisfano a livello sessuale. “Gli uomini grandi non sanno regalare orgasmi alle donne” ha detto senza mezzi termini Hattie.