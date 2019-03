Alla riunione degli alcolisti anonimi si presenta ubriaco e insulta tutti

L’episodio si è verificato in un centro di trattamento udinese, dove si offre assistenza a soggetti che hanno problemi di dipendenza dall’alcol.

L’individuo è stato invitato ad allontanarsi, ma la sua resistenza ha fatto in modo che si chiedesse aiuto ai militari per farlo andare via.

Una volta arrivati sul posto gli uomini dell’Arma il soggetto aveva però già tagliato la corda.

In serata, in una pizzeria al taglio, un avventore in evidente stato di ebbrezza inizia a disturbare clienti e personale.

Sul posto arriva così una pattuglia, dopo una richiesta di intervento al 112, che identifica il soggetto in questione.

Si tratta di un cittadino ghanese, che inizialmente si è rifiutato di dare le proprie generalità.

E’ stato così condotto in caserma e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.