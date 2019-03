18enne scambia un termometro per un per test di gravidanza, rimane schioccato perché crede che la fidanzata è incinta

Il protagonista è un 18enne, tale Izaak Torres. Vive a Costa Mesa (in California per la precisione) e per colpa di un termometro ha vissuto attimi di autentico terrore. Cosa è successo di preciso?

Il distratto adolescente è fidanzato con una ragazza che si chiama Vanessa Marie e proprio lei ha fatto venire i sudori freddi al malcapitato.

Tutto è cominciato quando la fidanzatina ha avuto l’idea di mostrare a Izaak la foto di un termometro tramite Snapchat. Le uniche due parole che hanno accompagnato lo scatto sono state “holy fuck”, una tipica espressione volgare in inglese.

Il 18enne poteva capire subito di cosa si trattava, la scritta 100 indicava i gradi Fahrenheit (circa 38 gradi per come siamo abituati a misurare) e quindi la ragazza voleva semplicemente far sapere che aveva la febbre.

L’esclamazione serviva a rafforzare il concetto. Il protagonista di questa vicenda si è spaventato a morte e ha pensato a tutt’altra cosa.

L’oggetto gli è sembrato fin troppo simile a un test di gravidanza.

A quel punto gli si è annebbiata la vista e ha provato a ricordare se i contraccettivi erano stati usati nel modo giusto. La semplice parola “incinta” lo ha fatto impallidire e a quel punto ha voluto chiarire tutto con la fidanzata.