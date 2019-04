Scene di delirio in chiesa, al matrimonio si presenta l’amante vestita da sposa – video

Nessuno poteva immaginare che una semplice cerimonia si trasformasse in una tragedia.

Durante la celebrazione di un matrimonio, una donna si è presentata all’altare vestita da sposa, ma non era lei la donna che lo sposo stava aspettando. A nascondersi sotto il velo da sposa bianco vi era, infatti, l’amante dello sposo.

La donna ha deciso di recarsi alla cerimonia e l’accaduto è stato ripreso dalla videocamera di uno degli invitati.

Nel video si vede la donna arrivare fino all’altare, sotto lo sguardo incredulo degli invitati ma soprattutto della sposa reale.

Le reazioni dei presenti Il video ha avuto un grande successo ed è diventato virale. Nel video vi sono anche le reazioni dei presenti alla cerimonia.

Vi è chi urla, chi incoraggia l’amante a scagliarsi contro lo sposo e chi rimane fermo impietrito di fronte ad una simile scena, come la sposa. Una vicenda tanto assurda quanto reale e che sta divenendo sempre più all’ordine del giorno.

Sia uomini che donne tradiscono il proprio partner senza mai rivelare il tradimento arrivando, come in questo caso, a convolare a nozze. Come si sia conclusa la vicenda non ci è dato saperlo, ma la cerimonia sarà sicuramente stata interrotta.