Affascinante, giovanissimo e ricchissimo, viaggia per lavoro in tutto il mondo ma è infelice è alla ricerca di una donna

Matthew Lepre, un uomo d’affari di 26 anni che viene dall’Australia, il cui unico desiderio è quello di trovare l’amore vero. Fin qui nulla da dire, ma la stranezza è quella di trovarsi di fronte ad un ragazzo di bell’aspetto e dal conto in banca decisamente interessante, che però non riesce proprio a trovare la donna giusta.

Viene un po’ difficile pensare che un uomo così faccia fatica a trovare una persona con cui condividere la sua vita, ma probabilmente una delle clausole che ha inserito nell’annuncio è proprio la risposta al quesito. Matthew, infatti, ha chiesto espressamente una donna non interessata al suo conto in banca. Peccato che quando guadagni 120 mila dollari al mese non interessarsi è molto difficile…

Matthew Lepre ha origini molto umili ma, grazie alla sua grande determinazione e ai suoi affari online, è riuscito a raggiungere uno stile di vita davvero invidiabile. L’uomo guadagna ben 120 mila dollari al mese e vive viaggiando in ogni parte del mondo. Molti staranno pensando che la sua vita sia perfetta, ma per lui non è così perché gli manca una compagna con cui condividerla. Un romantico dettaglio per sentirsi ancora più realizzato e felice.

In una recente intervista a Femail, il ragazzo ha spiegato che questo suo stile di vita gli ha impedito fino ad oggi di trovare quella che potrebbe essere la donna della sua vita. Il fatto di aver trascorso il giorno di San Valentino da solo lo rende infelice e meno soddisfatto di quello che in realtà dovrebbe essere per via dei suoi grandi successi. L’amore è la ciliegina che manca alla sua torta, che potrebbe rendere la sua vita ancora più bella.