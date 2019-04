36enne molto affascinante si sposa per tre donne diverse e le fa vivere nello stesso quartiere per comodità

L’affascinante trentaseienne cinese, soprannominato Zhang, pensava sicuramente di essere molto più furbo delle sue tre mogli e delle autorità.

Senza dire nulla a nessuno è riuscito a creare tre vite parallele, con tre donne diverse che non sapevano assolutamente niente di quello che stava facendo il marito. A quanto pare, però, un piccolo dettaglio ha fatto crollare completamente i suoi tre castelli di carte.

L’uomo lavorava come agente immobiliare a Kunshan, nella provincia orientale del Jiangsu in Cina, ed è diventato particolarmente ricco dopo il boom avvenuto nel mercato immobiliare. Essendo in un certo senso un uomo d’affari e vista anche la sua grande disponibilità economica, non è stato difficile far credere alle tre donne di avere dei ritmi lavorativi particolarmente serrati. Ognuna di loro, infatti, era convinta che l’uomo lavorasse così tanto da avere poco tempo per la famiglia.

Nessuna delle tre mogli ha mai sospettato nulla, visto che era bravo a raccontare le sue intense giornate lavorative e che i conti a fine mese tornavano alla perfezione. L’uomo era, quindi, molto tranquillo del suo stile di vita e anche particolarmente sicuro di sé, tanto da non avere alcun problema a gestire queste tre relazioni parallele.

L’unico problema che si è presentato è stata la stanchezza: Zhang dopo un po’ di tempo non riusciva più a viaggiare tra i diversi punti della città per accontentare le tre donne. Sapete qual è stata l’idea geniale di Zhang? Fare un bellissimo ed inaspettato regalo ad ognuna delle tre donne: una bella casa nuova.

Le tre compagne dell’uomo hanno ricevuto una casa, ovviamente tutte e tre nello stesso quartiere (a meno di un chilometro di distanza) solo ed esclusivamente per una questione di convenienza e praticità. In questo modo poteva gestire le sue famiglie in modo molto più comodo, senza fare troppi viaggi e risparmiando tempo e soldi.

Questa sua particolare routine, però, si è inaspettatamente interrotta quando la sua seconda moglie Chen ha scoperto dei messaggi tra il marito e un’altra donna. Leggendo delle frasi decisamente inequivocabili la donna si è insospettita e ha deciso suo malgrado di seguirlo in uno dei suoi tanti viaggi di lavoro (che è stato decisamente più breve di quanto si aspettasse).

L’uomo, infatti, ha detto alla moglie che partiva per una trasferta, ma in realtà quando lei lo ha seguito ha scoperto che si è fermato a poco meno di un chilometro di distanza da casa sua, in una zona residenziale. In questo modo Chen ha scoperto che suo marito aveva altre mogli, altre famiglie e altre vite, oltre a quella che viveva insieme a lei.

Le sue mogli non sapevano niente delle altre sue vite, ma quando lo hanno scoperto si sono fatte sentire per bene e gliel’hanno fatta pagare. La prima moglie ha deciso di chiedere immediatamente il divorzio da quell’uomo che l’aveva sposata e che poi, come se lei non bastasse, ne aveva sposate altre due.

La seconda e la terza moglie di Zhang non si sono limitate al divorzio, ma hanno sporto una bella denuncia contro l’uomo. Al momento è accusato di poligamia e deve affrontare un processo, rischiando ben due anni di carcere. Le donne sono rimaste totalmente sconvolte da quanto scoperto perché l’uomo non aveva mai dato alcun segno di essere peggio di un traditore e per questi suoi atteggiamenti del tutto normali riusciva sempre a farla franca.