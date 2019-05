Lascia che la giovane e bella fidanzata abbia relazioni con altri uomini pur di non essere lasciato

Le “relazioni aperte” non sono una novità, ma di solito prevedono che entrambi i partner possano vedere altre persone. Non è questo il caso di Adam e Beatrice, due giovani inglesi la cui storia è diventata di dominio pubblico. Adam ha accettato che la sua ragazza vada a letto con altri uomini, per paura di perderla, ma a lei non sta bene che lui veda altre donne.

Adam e Beatrice, oggi 27 anni lui e 22 lei, si sono conosciuti nel 2014 e avevano avuto una storia da una notte e via. Nell’aprile 2015 sono diventati ufficialmente una coppia, ma il rapporto sembrava destinato a durare poco perché Beatrice non si sentiva pronta a dedicarsi ad un solo uomo. Quando lei, appena un mese dopo essersi messi assieme, ha detto ad Adam che voleva lasciarlo, ma che lo amava, lui ha fatto quello che pochi avrebbero fatto al suo posto: ha detto alla ragazza che poteva andare a letto con chi voleva, purché desse un’altra possibilità alla loro relazione. La cosa sembra avere funzionato, perché i due sono assieme da allora.

La regola è che Beatrice può fare quello che vuole, a patto che sia sincera al riguardo e non cerchi di nascondere nulla ad Adam. Lui però non ha gli stessi diritti, dato che Beatrice dice di non sopportare l’idea che lui stia con un’altra donna. Ad Adam però questo non pesa perché dice di non essere interessato ad altre donne.

“Mi piace l’attenzione, ma emotivamente non significano nulla per me“, spiega Beatrice. “Racconto ad Adam degli uomini, ma non entro nei dettagli . Adam è così premuroso a darmi la libertà di fare quello che voglio, mi fa amarlo ancora di più”, continua la donna.

Adam spiega così il suo punto di vista: “Mi toglie la preoccupazione del tradimento, se so che poi torna da me. Non mi dà fastidio che faccia quello che vuole, anche se non è il mio argomento preferito. Ho raccontato la cosa a qualche amico, che pensano sia un po’ strano, ma non ci importa cosa pensano gli altri, noi siamo felici”. Adam e Beatrice infatti hanno finora tenuto segreto l’accordo alla base della loro relazione: evidentemente però mantenere il segreto non è così importante, altrimenti non si capisce perché abbiano accettato di fare una lunga intervista, con tanto di servizio fotografico per il Sun.