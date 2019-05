Cassonetto sta per essere svuotato nel tritarifiuti, operatore sente urla e si ferma, uomo vivo per miracolo

Stava per accadere una tragedia che, per fortuna è stata sventata dalla prontezza di un dipendente dell’AIM Ambiente che, mentre stava per svuotare il cassonetto della spazzatura nel tritarifiuti, ha sentito delle urla disperate.

L’operatore ecologico, si è fermato, per fortuna, in tempo e dal cassonetto è venuto fuori un uomo che è fuggito via così velocemente da non dare il tempo all’operatore di fargli domande.

Certamente si trattava di un senza tetto che aveva trascorso la notte nel cassonetto, forse per ripararsi dalla pioggia.

Il senza fissa dimora stava dormendo quando ha sentito il cassonetto che si alzava e capendo cosa stava per accadere ha iniziato ad urlare disperato così forte da farsi sentire nonostante il rumore della macchina.