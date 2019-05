Giovane e avvenente milionaria mette in vendita le foto del suo seno sui social per beneficenza

Mette in mostra le sue grazie per beneficenza. Jane Park, ragazza inglese di 23 anni, ha deciso di fare del bene al prossimo e ha scelto di farlo grazie a quello che madre natura le ha dato. La giovane milionaria hamesso in vendita le foto del suo seno, postate sui social, per 50 euro l’una, specificandone lo scopo benefico.

La ragazza ha postato diverse foto si lei semi nuda sui social con completini sexy che ne esaltano il seno e ha aggiunto: «Mi sento come Robin Hood. Prendo ai ricchi per donare ai più deboli».

La 23enne, più che benestante, ha infatti garantito che non intascherà un centesimo dalla vendita delle immagini e che i soldi saranno tutti devoluti in beneficenza.

Jane vinse la lotteria quando aveva 17 anni e si è lasciata andare a lussi e divertimenti, ma ora ha deciso di gestire in modo più responsabile la sua vita. La Park non è nuova a queste iniziative social.

Solo qualche mese fa aveva lanciato un appello, che aveva fatto il giro del mondo, in cui diceva di cercare un fidanzato e, per ovviare all’eventuale problema economico, garantiva al fortunato che avrebbe scelto un indennizzo di 70 mila euro annui per poterla portare a cena fuori e pagarle il vino.