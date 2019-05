Il poliziotto sexy che riceve ogni giorno tantissime richieste da donne che vogliono essere arrestate

Jim Colwell, nominato tre anni fa poliziotto più sexy di tutto il Regno Unito. Il titolo è stato conquistato nel 2016 e ancora oggi l’uomo non se la passa male visto quello che gli sta capitando. Si parla nuovamente di lui per una promozione importante, da qualche tempo è infatti un assistente capo e la sua autorità va ancora di più rispettata.

Come accaduto anche in passato, sono le donne che non lo lasciano in pace e il gentil sesso sta chiedendo a gran voce di essere arrestato in massa da questo agente per provare un brivido nuovo e piacevole. I principali complimenti e le assurde richieste di finire in prigione sono state soprattutto quelle di ragazze e signore che abitano nel Devon e nella Cornovaglia. Inoltre, il commento principale risulta essere identico.

“Cosa devo fare di preciso per essere fermata da lui?”. Si può pensare a una trovata goliardica e invece molte delle utenti che sono state attirate dalla foto di questo ragazzone parlano seriamente della loro futura carriera criminale. In questo 2019 è stato Twitter il social più bersagliato in assoluto dalle potenziali carcerate, mentre in precedenza il post era diventato subito virale su Facebook.

Tanto per avere un’idea del fascino esercito dal buon Jim si possono citare alcuni numeri. In seguito alla prima promozione che fece conoscere Colwell a tutto il mondo, i like superano quota 2mila e i commenti furono addirittura di più. Non male per un perfetto sconosciuto che è attivo in una zona della Gran Bretagna apparentemente tranquilla. Ecco cosa si è scoperto su di lui e cosa fa nel tempo libero.