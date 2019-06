Bimbo vede il fantasma del Papà morto sul muro di casa, le foto lasciano gli internauti senza parole

I bambini sono gli esseri più speciali di questo mondo, oltre alla loro tenerezza e innocenza, spesso ci sorprendono con la loro capacità infinita di assorbire tutto ciò che vedono intorno a loro, avendo una speciale sensibilità verso i fenomeni che gli adulti non sono nemmeno in grado di percepire.

Molto è stato detto sui fenomeni paranormali e su come i bambini e gli animali avrebbero una particolare sensibilità a percepire quando uno spirito è vicino. Nessuno sa per certo perché, ma diversi studi hanno cercato di approfondire la relazione tra lo scarso sviluppo della corteccia cerebrale dei bambini e questa speciale capacità. Infatti, uno studio pubblicato sulla rivista Psychological Medicine sostiene che dopo un’indagine su ottomila bambini, si è concluso che 2 su 3 dei bambini esaminati sentivano o vedevano “cose ​​strane” che sembravano appartenere a un “mondo sotterraneo”.

Questo è quello che è successo con un video recente che ha iniziato a circolare sui social network, che include il momento in cui a un bambino viene mostrata una foto del padre defunto e la sua reazione immediata ha lasciato sua madre e le migliaia di utenti di Internet sconcertati e non smettono di commentare e condividere. Il video inizia con il momento tenero e avvilente, in cui consegnano la foto del bambino con suo padre. Apparentemente, è lo stesso bambino che ha insistentemente chiesto di vedere la foto di suo padre. La madre, disorientata, gli chiede perché l’ama. Immediatamente, il bambino è totalmente estatico di vedere la foto. Ma quello che succede dopo, ha scosso milioni di persone.

Il bambino punta il dito verso il muro, fissa un punto fisso. Ritorna a vedere sua madre e la foto, e punta di nuovo con il dito, come per dire che il suo defunto padre è in quel punto. È lo spirito del padre che il bambino sottolinea con insistenza? “Il bambino guarda l’immagine di suo padre morto l’anno precedente e sorride dove non c’è nessuno in vista. È davvero elettrizzante e fa rizzare i peli, dicono che i bambini e gli animali sono in grado di percepire cose che gli adulti non sanno “.

La polemica scatenata sui social network è stata istantanea. Mentre molti concordavano sul fatto che il bambino potesse percepire lo spirito del suo defunto padre, altri semplicemente facevano affidamento sulla ricerca di una spiegazione razionale per la sua reazione. “Il bambino sta indicando il luogo in cui hanno scattato l’immagine, che ha la tenda blu sullo sfondo”, ha scritto un utente.” Non dedurre ciò che vuoi senza tenere in considerazione l’ovvio. La capacità di analisi del bambino è superiore ai pregiudizi degli adulti “, ha aggiunto un’altra persona.

Vero o no, è senza dubbio un video che ci lascia senza parole. E la cosa ovvia è che il piccolo sorride come nessuno nel vedere la fotografia di suo padre. Ciò che ci fa pensare che sicuramente dall’aldilà non smette di sorvegliare il tuo piccolo.