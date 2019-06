Tradito dalla moglie che lo lascia, lui per risposta installa un enorme dito medio nel giardino

Quando due persone decidono di lasciarsi, nella maggior parte dei casi, non è assolutamente facile. Spesso ci si trova, specialmente all’inizio, nella condizione di sofferenza, rabbia, al punto che si è disposti a fare di tutto. Direttamente da Detroit, negli Stati Uniti, arrivi la curiosa e stravagante storia il cui protagonista è il 59enne Alan Markovitz.



Alan a Detroit è il proprietario di un noto Strip Club. Poco tempo fa, dopo alcuni anni di matrimonio ed un rapporto non proprio dei migliori, Alan decide di separarsi dalla moglie e farla finita con la storia. A causa del divorzio Alan, oltre la moglie, ha perso anche l’affidamento della tanta amata figlia 14enne che, come in tutti i matrimoni che si rompono, è quella che maggiormente ha sofferto dalla separazione.

A questo va aggiunto il fatto che il giudice giustamente ha obbligato l’uomo anche a passare gli alimenti all’ex moglie. Dal momento che Alan è stato lasciato dalla moglie ha pensato bene di vendicarsi per il gesto dell’ex moglie. In che modo si è vendicato? Alan, dopo che è stato buttato fuori casa, ha deciso bene di traslocare e trasferirsi proprio in una casa di fronte all’ex moglie.

Ma se questa vi sembrerà la cosa più assurda che abbia potuto fare Alan la risposta è NO! Infatti Alan per vendicarsi ha deciso anche di installare nel giardino di casa sua una statua gigante di un dito medio!!! L’uomo (al quanto ferito per la situazione) ha pensato proprio a tutto per rendere la vendetta perfetta. L’enorme statua con il dito medio è stata installata sul giardino di fronte la casa dell’ex moglie, in una posizione perfetta al punto che era visibile da qualunqe finestra

Ma non è finita qui: l’uomo ha pensato di rendere il tutto visibile anche di notte e per questo ha fatto installare un sistema d’illuminazione per la visione nottura della statua. A rendere la notizia e la foto virale è stata la figlia che ha postato su Twitter l’opera d’arte del padre.

Per stessa ammissione della ragazza non avrebbe mai pensato che il padre si potesse spingere cosi oltre per vendicarsi. Da una stima sulla statua il costo della stessa è di circa 7.000 dollari ma pur di vendicarsi per Alan probabilmente non c’era cifra impossibile da spendere. In un mondo dove spesso ci capita di sentire notizie di cronaca in cui ex mariti uccidono l’ex mogli possiamo dire che alla fine, pur trattandosi di una ripicca di cattivo gusto, molto meglio prenderla a ridere in questo modo.