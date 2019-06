Bimbo di 2 anni viene trasportato in ospedale e sottoposto ai raggi X al cervello, l’esito fa impietrire i dottori e i suoi genitori

Qualcosa d’impossibile da immaginare è successa per davvero a un bambino di soli 2 anni. Un incidente domestico incredibile che ha provocato seri danni alla salute del piccolo.

Il bimbo di 2 anni che si chiama Chen stava tranquillamente dormendo con i suoi genitori nel suo lettino quando è caduto a terra.

Il suo capo, per una terribile coincidenza, è finito su una presa elettrica. Il capo del bambino è stato trafitto dalle spille della presa.

Il piccolo ha iniziato a urlare e la madre e il padre lo hanno subito trasportato al più vicino ospedale. I medici sono rimasti schioccati quando hanno visto i raggi X del capo del piccolo.

La presa elettrica aveva perforato il cervello del piccolo.

Le immagini dei raggi X sono state fatte vedere anche ai genitori che non credevano ai loro occhi di quanto fosse accaduto.

La notizia, in pochissime ore ha fatto il giro di tutto il mondo. Il terribile evento che si è verificato nel luogo che dovrebbe essere il più sicuro per un bambino, la propria casa ha dimostrato come anche le abitazioni hanno una serie infinita di pericoli sia per i piccoli che per i grandi.