Giovane mamma adotta un bimbo che nessun voleva, ma dopo venti anni ha una notizia devastante… però sa dai amore ricevi amore

Se dai amore ricevi amore. Una donna Ingeborb Mcintosh ha voluto a tutti i costi adottare un bambino di colore.

Il piccolo Joradan, ora ventenne, era stato affidato a Ingeborg appena nato e la donna lottò con tutte le sue forze affinchè l’affidamento diventasse definitivo.

La madre biologica di Joradan però non voleva che il so piccolo fosse adottato da Ingeborg, perché il piccolo era un bambino di colore e la madre voleva che ad adottarlo fosse una famiglia di colore.

Ma Ingeborg ripeteva: “Lo hanno messo tra le mie braccia ed è stato amore a prima vista”.

Ingesborg con la sua famiglia si è presa cura di più di 125 bambini. Il piccolo Jordan, dopo tante peripezie, all’età di quattro anni fu adottato dalla famiglia di Ingesborg.

Per Ingesborg il piccolo Joradan era parte della famiglia e “nient’altro importava”. Pochi mesi fa però la notizia devastante.

La donna iniziò a sentirsi male e in seguito a accertamenti i medici scoprirono che la donna aveva una malattia al rene policistico e aveva bisogno urgentemente di un trapianto di rene.

Jordan non ci pensò un secondo e decise di cercare in tutti i modi quella donna che lo aveva voluto bene più di una mamma.

Il ragazzo andò dai medici per comprendere se il suo rene era compatibile con quello di Ingesborg e quando scoprì di si non ebbe alcun dubbio sul da farsi.

La madre adottiva non voleva che Jordan fosse il suo donatore era un sacrificio per lei troppo grande ma Jordan era determinato “Spero di poter fare di più per lei quando sarò più grande, ma per ora, questo è il minimo che posso fare.”

L’operazione riuscì perfettamente, Ingesborg ha potuto continuare a curare i suoi bambini e anche ricoprire di attenzioni Jordan.