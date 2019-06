Conte detta le condizioni, vuole subito tre acquisti, l’Inter per accontentarlo, mette a disposizione una cifra spaventosa

Antonio Conte non si ferma più. Vuole conquistare, al suo primo tentativo, lo scudetto e andare avanti il più possibile in Champions con la sua Inter.

Per farlo ha chiesto subito l’acquisto di tre giocatori di altissimo livello. L’Inter e Marotta sembrano essere in linea con le decisioni dell’allenatore.

In particolare la società nerazzurra ha messo a disposizione di Marotta una cifra spaventosa per il mercato. Si parla di svariati milioni di euro pronti per rinforzare la squadra.

Tre gli obbiettivi a breve termine di Marotta. Sono Barella, il forte centrocampista del Cagliari e della nazionale, per l’acquisto già pronti 35 milioni di euro, il fortissimo centravanti del Manchester United, Lukaku, disponibili per l’attaccante belga 70 milioni di euro e infine 15 milioni di euro per il centravanti della Roma Dzeko.

In partenza Maurito Icardi, dalla sua cessione l’Inter intende guadagnare una bella cifra da rinvestire subito per un attaccante estroso, uno su tutti Dybala.

L’Inter subito dopo aver messo a segno l’acquisto dei tre fortissimi giocatori, preparerà l’assalto deciso a Modric, il centrocampista del Real Madrid, già vicino alla squadra nerazzurra la scorsa estate.