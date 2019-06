Matrimonio singolare, sposi arrivano a piedi, qualche minuto prima la loro bellissima macchina era stata travolta da un’autogru e aperta come una scatoletta di tonno

Due sposi sono stati costretti a raggiungere la chiesa a piedi perché la loro auto, addobbata con fiori e coccarde per il matrimonio,era stata travolta da un’autogru che stava lavorando nella zona.

L’auto dei due sposi è stata aperta come una scatoletta di tonno dall’autogru in retromarcia. Coinvolte nell’incidente anche altre auto in sosta che hanno riportato grossissimi danni.

L’incidente è avvenuto lunedì scorso a Gavorrano, un piccolo paesino in provincia di Grosseto. Le auto del corteo nuziale erano pronti per partire verso la chiesa, quando l’auto di Marco e Letizia, così si chiamo i due sposi è stata travolta dall’autogru in movimento.

I due sposi prima hanno sentito un rumore allucinante poi si sono accorti che la loro macchina, per il violentissimo urto, era stata spostata di circa 15 metri e risultava essere totalemente inagibile.

Lo sposo ha raccontato che per fortuna sull’auto non era ancora salito nessuno altrimenti sarebbe stata una carneficina.

I due sposi hanno dovuto chiamare l’ufficiale che doveva celebrare il matrimonio e dire di aspettare un po’ spiegando il singolare incidente.

Il matrimonio poi si è celebrato ma difficilmente sia gli sposi che i tanti invitati si scorderanno quanto accaduto prima.