Compra un cucciolo di cane ma quando cresce la scoperta che fa è sconvolgente

Una donna amava tanto gli animali ma, soprattutto i cane e così dopo aver valutato i pro e i contro decide di acquistarne uno. Avere un cane, sappiamo bene, è un impegno non da poco. Richiede avere a disposizione del tempo libero per soddisfare i suoi bisogni più basilari quali quello di uscire, di essere portato dal veterinario. E poi costa, un animale, se tenuto bene, ha certamente un costo importante. Dunque, prima di prendere un cane per la vita è bene vagliare tutti i pro e i contro. Cosa che questa donna che abita in Cina aveva fatto molto bene e alla fine aveva deciso che si, il cane proprio lo voleva. Si era recata in un negozio di animali e aveva acquistato un cucciolo di mastino tibetano che, per il suo colore particolarmente scuro, aveva deciso di chiamare “Little Black”.

Il cane, però cresceva molto velocemente fini ad arrivare ben presto a pesare 200 Kg e già la donna si stava insospettendo perché se certamente il mastino tibetano non è un cane di taglia piccola quello era veramente eccessivo.

Ma quando il cane, invece di camminare di a quattro zampe ha camminato su due, la donna ha capito che non si trattava di un cane bensì di un orso che a quel punto era diventato riconoscibile come tale.