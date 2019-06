A una settimana dalle nozze lascia lo sposo e cede su face book il suo matrimonio

Quando si è ad un passo dal matrimonio si è sommersi da mille dubbi, se è la persona giusta, se ci si sente di prendere un impegno che dovrebbe durare per tutta la vita, se si è disposti sul serio a rinunciare alla propria indipendenza.

Quando si superano tutti questi dubbi e si decide che si, ci si vuole proprio sposare, ecco che arriva la parte più bella, ci si lascia coccolare da tutte le attenzioni che amici e parenti ti riservano quel giorno e si diventa la protagonista di una giornata che dovrebbe essere indimenticabile.

Ma non per tutti è così, anzi qualcuno proprio mentre si pone tutti i fatidici interrogativi decide che il matrimonio non si farà. E così ha deciso anche una ragazza americana, Kolbie Sanders, che , alla soglia delle nozze, ha pensato che legarsi per tutta la vita al suo fidanzato non era proprio ciò che voleva.

La ragazza, poiché dopo questa decisione si è sentita libera e leggera voleva condividere questa felicità e allora ha pensato di fare un gesto davvero carino, ha offerto su face book il pacchetto del suo matrimonio e ha proposto ai futuri sposi di farsi avanti nelle richieste.

Tantissimi sono stati gli sposi che si sono offerti di ricevere il regalo e, allora, la ragazza ha fatto una prima scrematura e poi ha estratto a sorte.

La coppia vincente è stata felicissima di ricevere questo dono assolutamente inaspettato.