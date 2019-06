Annuncio di lavoro choc, genitori disposti a pagare 46mila euro per baby sitter che si travesta da principessa Disney

Una coppia di genitori di due gemelline di cinque anni hanno postato su un portale, il Childcare una proposta di lavoro davvero inusuale, cercano una baby sitter che sia disposta a vestirsi da principessa Disney spaziando tra Cenerentola, Biancaneve, Belle, Rapunzel per allietare le loro bambine. Questa famiglia vive a Brookmans Park, nella contea di Hertfordshire, in Inghilterra.

L’annuncio recita così: “Come la maggior parte dei bambini di 5 anni, le nostre ragazze sono ossessionate dalla Disney e riteniamo che questo sarebbe il modo migliore per comunicare loro alcuni valori importanti”, e poi aggiungono: “Sappiamo che questa non è una normale richiesta di baby-sitting, tuttavia pensiamo che sarebbe un ottimo modo per insegnare alle nostre ragazze concetti come determinazione, compassione, impavidità e ambizione attraverso modelli femminili forti ma relazionabili come la principessa Tiana, la principessa Anna, Belle e Cenerentola”.

I genitori hanno bisogno della baby sitter / principessa quattro giorni alla settimana e, in questi giorni serve che le proprie figlie vengano prese da scuole, che siano impegnate a casa con attività che in qualche modo siano del mondo Disney.

Altre requisiti che deve avere la baby sitter: saper guidare, che abbia esperienza di almeno due anni come baby sitter e che abbia fatto un corso di primo soccorso.

La ricerca, prevediamo che sarà molto lunga ma, se alla fine i genitori riusciranno a trovare una baby sitter che corrisponda ai loro canoni, le bambini saranno sicuramente felici.