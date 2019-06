31enne è attratto solo da donne molto in la con gli anni: “Amo le dentiere”

In amore non ci sono regole, quando il cuore batte forte e quando si hanno le farfalle nello stomaco, la testa non decide più nulla. Sarà capitato un po’ a tutti di innamorarsi di una persona che, magari, agli occhi degli altri non andava bene per noi ma che noi volevamo con tutte le nostre forze, contro tutto e tutti.

E questo capita una volta nella vita, magari due. Ma la storia che stiamo per raccontare, per alcuni versi, è un po’ differente. Un 31enne riesce ad innamorarsi , perché è attratto, solo di donne molto anziane, che, preferibilmente, portino la dentiera perché come lui stesso ha dichiarato “amo le dentiere”.

Il giovane uomo, Kyle Jones ha spiegato il suo punto di vista: “Io amo tutto delle donne anziane. Mi piace l’odore, mi piace la loro personalità, mi piace la mentalità”:

Infatti, mai nella sua vita ha avuto una storia con una coetanea ma neppure con una donna matura,lui preferisce le donne che hanno superato i 60 anni.

E cos racconta: “Ognuno ha un cervello diverso. Alcuni ragazzi preferiscono le bionde, altri le more, altri ancora ragazzi dello stesso sesso. A me piacciono le signore, le ‘old ladies'”.