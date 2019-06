Ragazza 29enne fa un annuncio choc: “Mettetemi incinta così mamma la smette”

Una ragazza russa di 29 anni ha fatto un annuncio choc, ma andiamo per ordine.

La ragazza, lena Komleva, è un’artista e ha una mamma che non si rassegna all’idea che a 29 anni non abbia ancora avuto un bambino e che, dunque, lei non sia ancora diventata nonna.

La ragazza, che era fidanzata ma che non era felice della sua storia d’amore, ha deciso di provare ad accontentare la mamma e ha scelto un modo decisamente alternativo. Su un social ha indetto una specie di concorso “Lascia la tua traccia in me” chiedendo a chiunque se la sentisse e fosse giovane e sano di partecipare ad una sorta di selezione durante la quale la mamma avrebbe scelto il futuro papà del suo bambino.

La ragazza giustifica questa scelta dicendo “metterò a tacere mia madre che mi sta assillando con la richiesta di un nipote”.

Il Mirror spiega che questo annuncio è stato messo su un social famosissimo in Russa praticamente l’equivalente di facebook, Vkontakt.

L’annuncio recita così: “Alla vigilia del mio 29esimo compleanno vi annuncio una gara denominata ‘lascia la tua traccia in me’. Mia madre ha bisogno di nipoti a cui dare i vestiti da bambino che ha raccolto. Ma nessuno ancora vuole sposarmi. Quindi se sei giovane e sano scrivi due righe. Sarà mia madre a selezionare i candidati e ad annunciare il vincitore. Lei sa di cosa ho bisogno”.