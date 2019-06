Mentre fa le pulizie a casa spolvera un’enciclopedia e scopre all’interno 260 milioni di lire

A nessuno piace rassettare casa ma se l’epilogo è quello che stiamo per raccontare ognuno di noi lo farebbe ogni giorno.

Un giorno come tanti una signora di 49 anni, Alessandra Lorusso, si stava occupando delle faccende di casa. Ha così anche spolverato una enciclopedia che aveva ereditato dal fratello che aveva perso la vita giovanissimo a trent’anni a causa di un sinistro stradale.

La donna, assolutamente ignara del contenuto, tanto che possedeva l’enciclopedia fin dal 1988, anno in cui era morto il fratello, l’ha aperta per pulirla per bene e ha visto che all’interno c’erano dei titoli del Tesoro per un totale di 260 milioni di lire.

La donna, si è rivolta ad Agitalia con cui ha iniziato la pratica per riscuote l’ingente somma.

Una piccola fortuna che le è certamente piovuta dal cielo e, se non fosse stata per una pulizia particolarmente accurata della casa, probabilmente non l’avrebbe mai scoperta.