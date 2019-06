Donna sta per morire e mette un annuncio choc, cerco donna per il mio amante

Una donna sul punto di morire per un terribile tumore al pancreas non si da pace fino a quando non troverà una compagna per il suo amante. Vediamo la storia dall’inizio. La donna è sposata ma ha un’amante di cui è pazzamente innamorata. La donna, anche se in punto di morte, non si dice pentita di aver tradito il marito anche se ammette che “La mia famiglia mi è stata molto di conforto, ma uno dei miei ultimi rimpianti è che dovrò abbandonare il mio meraviglioso partner. Lui non ha idea di che sto pubblicando questo messaggio!” La vicenda si è svolta Hartford, in Connecticut.

Ciò che, dunque, le sta più a cuore è trovare una donna per il suo amante.

E così mette un annuncio su un social, Craiglist e scrive così: “Mi piacerebbe trovare, prima di morire, una donna meravigliosa che è degna della sua attenzione. Cercherò di convincerlo a contattare quelle che penso lo trattino come ho fatto io, e darò loro il suo indirizzo email”.