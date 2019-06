Giovane moglie dice al marito di avere caldo e uscire per una boccata d’aria e sparisce, poi posta foto dall’America in compagnia di un altro uomo

Una giovane moglie, nonostante un rapporto che sembrava sereno con il marito, lo ha piantato in asso da un giorno all’altro e per farlo ha accampato una scusa, “vado a fare una passeggiata perché in casa mi fa caldo”.

L’uomo, per nulla insospettito, l’ha lasciata fare.

La donna, Anna Zayachkivska , questo è il suo nome, prima di lasciare casa ha preso soldi e documenti.

Dopo un po’ che non tornava l’uomo si è recato dai carabinieri per denunciare la scomparsa ma dopo un po’ di giorni ha visto sui social le foto della donna che si trovava in America in compagnia di un uomo oltre a delle amiche.

Rimane, comunque, un mistero questa fuga perché, almeno a detta dell’uomo, la vita coniugale era assolutamente serena e mai il comportamento della donna avrebbe lasciato presagire la fuga.

Questa almeno è la versione del marito, l’unica che è stato possibile raccogliere.