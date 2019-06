Nel bagno degli uomini dell’autogrill scrive il numero di telefono della moglie invitando a chiamarla, cosa gli succede è ciò che si è meritato

Un uomo di 59 anni ha scritto nel bagno degli uomini dell’autogrill il numero di telefono della ex moglie, chiaramente a sua insaputa, da cui aveva divorziato.

La donna, infatti, riceveva da tantissimi uomini telefonate di richieste di prestazioni e non capiva come mai.

La vicenda è accaduta a Vicenza, e precisamente all’uscita A4, uscita Vicenza Ovest.

La storia è raccontata da VicenzaToday.

L’uomo per comportarsi in quel modo, evidentemente, non aveva preso di buon grado il divorzio e voleva farla pagare in qualche modo alla moglie.

La moglie quando ha capito cosa stava accadendo lo ha denunciato e così l’uomo è stato condannato a due mesi di reclusione.