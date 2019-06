Da un bacio al fidanzato e muore subito dopo, cosa le è accaduto è sconvolgente

Una ragazza di soli 20 è morta a seguito di un bacio che si è scambiata con il fidanzato.

Myriam Ducre-Lemay era una ragazza che, purtroppo, era allergica alle noccioline.

Questa sua gravissima forma di allergia non aveva neppure avuto il tempo di comunicarla al fidanzato con cui stava da poco tempo e quindi lui ignaro, aveva mangiato del burro di noccioline. Poco dopo l’aveva baciata e per la ragazza il bacio le è stato fatale perché ha subito uno choc anafilattico da cui non si è potuta salvare.

La mamma della ragazza ci ha tenuto a divulgare il tremendo accaduto per far capire a chiunque che bisogna sempre raccontare a quante più persone possibili le allergie di cui eventualmente si soffre in modo da mettersi al riparo da pericoli.

La mamma della sfortunatissima ragazza ha detto:”La parte più importante del gestire le allergie è che si deve sempre informare le persone” .