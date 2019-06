Organizzano un incontro in macchina ma parcheggiano sul ciglio e la macchina finisce nel burrone, tre persone in ospedale

Tre persone avevano organizzato un incontro in macchina ma non avevano pensato alle conseguenze di parcheggiare sul ciglio della strada o, forse, prse dalla foga del momento neppure se ne sono accorte

Infatti, la macchina dopo un po’ è caduta nel burrone e i tre sono finiti in ospedale.

Certamente anche andare in ospedale non sarà stata cosa facile perché i sanitari hanno dovuto anche accertarsi delle cause dell’incidete e li i tre hanno dovuto raccontare quali erano le loro intenzioni. La storia, che è accaduta in Cina, ha fatto il giro del web e i commenti sono stati tanti soprattutto è una storia che ha suscitato tanta ilarità.

Dei tre solo una delle due donne ha riportato ferite più serie, delle fratture agli arti, gli altri due, un’altra donna e un uomo solo tanto spavento.