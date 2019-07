Parte per un viaggio con le sue due bambine, le dimentica in autogrill, la polizia prova a mettersi in contatto con lui per 48 volte ma lui non vede le chiamate

Un uomo tedesco di 47 anni era in viaggio con le sue due bambine di 10 e di 14 anni. Ad un autogrill le piccole sono scese per andare in bagno e lui, prima che tornassero, senza ricordarsi che stavano viaggiando con lui è ripartito lasciandole in autogrill. Le piccole hanno spiegato l’accaduto al gestore dell’autogrill che ha chiamato la polizia. A quel punto le bambine sono riuscite a dare il numero di telefono del loro papà alla polizia ma l’uomo, nonostante chiamato per ben 48 volte dalla polizia, non ha visto le chiamate. Evidentemente c’era la modalità “silenzioso” e non vedeva il display che si illuminava .

Finalmente, dopo tante ore e tanti tentativi di telefonate, il papà ha risposto, si è reso conto della dimenticanza ed è tornato a riprenderle.