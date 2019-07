Prenotano una stanza in agriturismo e la mattina all’alba se ne vanno senza pagare, il proprietario della struttura reagisce così

Una famiglia composta da cinque persone ha prenotato una stanza in un agriturismo, il Podere San Giuliano a San Lazzaro.

Il proprietario, Andrea Monteguti, ha dato loro una stanza , ha preso i documenti per registrarli ma non ha fatto in tempo in quel momento e li ha messi da parte in un cassetto e ha detto alla famiglia che non appena li avrebbe registrati, li avrebbe restituiti. La famiglia ha dormito e poi, all’alba senza che nessuno li vedesse, sono andati via senza pagare il conto lasciando un bigliettino: “Ce ne siamo andati subito perché è caduto il letto a castello e per fortuna non c’era mia figlia sotto. Non c’era nessuno da avvisare”.

La famiglia, prima di andare ha anche aperto il cassetto dove il titolare aveva messo i loro documenti e se li è ripresi.

Il proprietario dell’agriturismo, incredulo, ha dichiarato così: “Non c’è nessun letto a castello rotto – e non ci sono neanche parole. Non è per la notte in agriturismo non pagata ma l’insegnamento che hanno dato ai loro tre figli. Sgattaiolare via all’alba prima che ci alzassimo lasciando una scritta, per lo più non veritiera ? Noi abitiamo qui, siamo sempre reperibili”.