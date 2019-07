25enne vuole vendere il divano, mette un annuncio con foto sul web ma carica quella sbagliata, sul divano c’era anche lei senza veli

A tutti sarà capitato di volersi disfare del divano che non ci piace più e, magari, quando è ancora in buono stato si pensa anche a vederlo perché a qualcun altro potrebbe interessare. E questo è ciò che ha pensato una ragazza di 25 anni che, dopo aver deciso di vendere il suo divano, ha caricato la foto sul web e l’ha postato in un siti di annunci.

Ma la ragazza ha sbagliato foto e sul web è andata finire, si una foto del divano, ma con lei sopra senza veli. L’imbarazzo è stato tanto anche se c’è chi ha ritenuto che l’errore sia stato voluto.

La ragazza appena si è resa conto che qualcosa non andava dai commenti ma soprattutto dall’intervento di un’amica che l’ha messa in guardia da quanto era accaduto, ha subito rimosso la foto in questione ma fino a quel momento l’avevano già vista in tantissimi. Non si saprà mai se è l’errore è stato commesso volutamente o meno.

La ragazza, nonostante si sia detta “mortificata”, ha avuto anche modo di prendersi in giro da sola su face book.