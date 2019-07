Ragazzo lascia la fidanzata con un messaggio indicandole i motivi della rottura, il messaggio finisce in rete, ecco cosa accade

Un ragazzo invia un sms alla sua fidanzata dicendole che vuole mettere fine alla loro storia e fa un elenco dei motivi che lo hanno portato a questa decisione:. Il primo è che su facebook la ragazza non ha indicato come stato “impegnata”, poi perchè la ragazza sarebbe andata al matrimonio di un amico senza di lui, terzo il ragazzo scrive: «Non dividi il tuo tempo equamente e il tuo fidanzato dovrebbe avere la priorità». Poi perché non le piacciono i gatti, ancora perché il linguaggio della fidanzata è troppo pieno di parole volgari e, in ultimo, perché non gli vuole rivelare quanti fidanzati ha avuto prima di lui.

Alla fine il ragazzo chiude così: «Trovo difficile trasformarti nella donna che vorrei e non ho bisogno di questa scocciatura. Spero tu abbia tutto il meglio dalla vita».

La ragazza, appena ha ricevuto questo messaggio lo ha girato ad un’amica che lo ha subito messo su twitter. A questo punto il messaggio ha fato il giro del web.