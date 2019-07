Ventenne dopo qualche mese di fidanzamento scopre che il fidanzato è una donna, ecco la reazione della ragazza

Una ragazza di venti anni, Charlotte Urie ha conosciuto un ragazzo e se ne è innamorata follemente. I due stavano benissimo insieme e un giorno il fidanzato di Charlotte, Kieran Moloney le ha svelato di essere nato donna e di chiamarsi Ciara.

La ragazza non si è assolutamente preoccupata del passato del suo fidanzato ma gli ha detto che per lei non è cambiato assolutamente nulla. Se non glielo avesse detto, mai Charlotte lo avrebbe potuto immaginare perché l’aspetto del suo fidanzato è estremamente mascolino grazi a tutte le cura ormonali a cui si è sottoposto negli anni. La copia ha deciso che quando si sentiranno pronti ad avere un bambino prenderanno gli spermatozoi del miglior amico di Kieran.