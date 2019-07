Venticinquenne dichiarato morto, lo stanno per chiudere e si sveglia, cosa accade dopo è sconvolgente

Un ragazzo di 25 anni , Mohammad Furqan che abita in India, il 21 giugno è stato coinvolto in un incidente stradale e, in gravissime condizioni, è stato portato in ospedale.

Il primo luglio i medici hanno comunicato alla famiglia che il ragazzo era morto.

La famiglia ha voluto che il corpo fosse portato a casa e così è avvenuto.

I familiari, distrutti dal dolore, stavano organizzando il suo funerale quando il fratello, Mohammad Irfan ha visto che il corpo si muoveva anche se poco.

La famiglia ha così raccontato quei momenti terribili:” : “Devastati, ci stavamo preparando per la sepoltura quando alcuni di noi hanno visto movimenti nelle sue membra. Abbiamo subito portato Furqan all’ospedale Ram Manohar Lohia dove i medici hanno detto che era vivo e che l’hanno subito messo sotto ventilazione meccanica. Avevamo pagato circa 80 sterline all’ospedale privato in precedenza e quando abbiamo detto ai responsabili che avevamo finito i soldi, hanno subito dichiarato Furqan morto lunedì”.

Ora il ragazzo è in ospedale e i medici hanno dichiarato che “Il paziente è in condizioni critiche ma sicuramente non è cerebralmente morto. Ha un polso, la pressione sanguigna e i suoi riflessi stanno funzionando, è stato ricoverato in rianimazione con il supporto del ventilatore”.

Questa storia è raccontata dall’Independent.