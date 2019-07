Vigile fa la multa, si rende conto di essere stato troppo intransigente e la paga lui, ecco cosa accade dopo

Siamo a Burago in provincia di Monza, dove un vigile, Angelo Sala muovendosi tra le vetture parcheggiate si è reso conto che per un camion non era stato aggiornato il disco orario.

Immediatamente ha irrogato la sanzione e, proprio in quel momento, è arrivato il proprietario del camion che era tornato al camion per aggiornare il disco orario. Il proprietario del mezzo non solo si è fortemente ribellato con il vigile esternandogli tutta la sua rabbia per aver avuto una multa nell’attimo in cui scadeva il disco orario ma poi è anche andato presso il comando dei vigili urbani per raccontare l’accaduto.

A quel punto il vigile, prendendo atto di essere stato troppo intransigente, ha deciso di pagare in prima persona la multa.

L’amministrazione ha comunque deciso di restituire al vigile l’importo che aveva spontaneamente pagato.